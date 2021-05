>

In Arabia Saudita assalto di vacanzieri dopo il "via libera" ai viaggi per i vaccinati

Le strade di collegamento con Bahrein e Qatar intasate così come gli aeroporti. I vaccinati, e i guariti da meno di sei mesi, possono recarsi all'estero e i sauditi non si sono lasciati pregare per usufruire di questo scampolo di libertà