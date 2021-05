Israele fa evacuare e abbatte il palazzo dei media a Gaza

AGI - Due razzi per poi l'attacco con gli aerei: Israele ha colpito la al Jalal Tower, il palazzo di Gaza che ospita la stampa internazionale e le televisioni.

בורג' אלג'לא ,מראשוני המגדלים בעזה בניין של 15 קומות , 60 דירות ומשרדים , במקום משרדים של חברות כלכליות ומשרדי תקשורת לרבות אלג'זירה ואולפני רדיו ועוד הופצץ לפני זמן קצר pic.twitter.com/2Wo7Vj8WmM — Jack khoury.جاك خوري (@KhJacki) May 15, 2021

L'esercito aveva avvertito che il palazzo sarebbe stato bombardato entro un'ora per consentire l'evacuazione. L'attacco è arrivato mezz'ora dopo, quando le persone ne erano uscite.

La torre al-Jala a Gaza ospitava una serie di testate giornalistiche tra cui Associated Press e al-Jazeera. Secondo Israele ospitava "risorse dell'intelligence militare di Hamas". "L'edificio", ha fatto sapere l'esercito in un comunicato rilanciato dai media israeliani, "ospitava gli uffici di media civili, che Hamas usava come scudi umani".

"L'organizzazione terroristica Hamas", ha denunciato Idf, "piazza in modo deliberato i suoi asset militari nel cuore della popolazione civile nella Striscia di Gaza". Idf ha poi ricordato di aver avvisato "con sufficiente anticipo" di evacuare la torre prima di colpirla.