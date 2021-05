Polemiche a Madrid per i festini dopo la fine dello stato d'allarme

AGI - E' polemica a Madrid per i vivaci festeggiamenti, con assembramenti e copiose bevute in strada, che hanno accompagnato questo fine settimana la fine dello stato di allerta per il coronavirus. Il governo ha chiesto alle autorità regionali di considerare un ripristino del coprifuoco per evitare il ripetersi di episodi simili.

L'assessore madrileno alla Giustizia e agli Interni, Enrique Lopez, ha però scartato restrizioni di questo tipo in quanto significherebbero "chiudere dentro sette milioni di persone per colpa di poche centinaia di giovani" che hanno festeggiato senza rispettare le misure di sicurezza. Avvenimenti, le cui immagini hanno fatto il giro del mondo, che Lopez ha condannato.

L'assessore ha quindi chiesto al governo di mettere a disposizione della regione gli agenti della polizia nazionale e della Guardia Civil per tenere sotto controllo i raduni alcolici noti come 'botellon'.

La delegata del governo a Madrid, Mercedes Gonzalez, ha chiesto al governo regionale di Isabel Diaz Ayuso di assumere iniziative "coraggiose" come il coprifuoco per evitare feste all'aperto e grandi concentrazioni di persone. Ai microfoni di Cadena Ser, Gonzalez ha poi accusato Ayuso di essere responsabile dei festini in quanto "se si semina per mesi nei cittadini una falsa libertà, il risultato è il libertinaggio".

Lopez ha reagito criticando, in un'intervista a Onda Madrid, la "trascuratezza politica" e la "pigrizia" dell'esecutivo di Pedro Sanchez, che in un anno non ha ancora approvato una legge che consenta alle comunità autonome di adottare misure restrittive nelle situazioni di elevata incidenza di casi di Covid-19 una vota venuto meno lo stato di allarme.

"Hanno avuto il tempo per legiferare su chi si tiene gli animali domestici in caso di divorzio e non per regolare qualcosa di importante come fornire alle regioni la copertura per limitare i diritti fondamentali", ha dichiarato Lopez. Al momento, le comunità autonome devono chiedere l'autorizzazione del Tribunale Supremo locale per imporre restrizioni alla libertà di movimento.