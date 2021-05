Fauci: "Negli Usa presto via le mascherine anche al chiuso"

AGI - Negli Stati Uniti potrebbe cadere presto anche l’obbligo di indossare mascherine nei locali al chiuso. L’ha fatto capire l’immunologo e consigliere della Casa Bianca Anthony Fauci.

Parlando a Abc, domenica, alla domanda se fosse tempo di allentare le misure anche nei luoghi al chiuso, il membro della task force sulla lotta al Covid ha risposto: “Penso di sì, penso che succederà visto che altre persone si stanno vaccinando”.

I Centers for Disease Control and Prevention, i centri sanitari federali, aggiornano il protocollo di sicurezza in tempo reale. Dopo aver allentato le misure nei luoghi all’aperto, adesso è all’esame l’obbligo di indossare la mascherina in cinema, teatri e musei.

“Abbiamo bisogno - ha aggiunto Fauci - di essere più liberali nel momento che più persone vengono vaccinate”. Per quanto riguarda la situazione generale, l’immunologo è convinto che tra un anno, per il Mother’s Day, la festa della mamma, la situazione “sarà molto vicina alla normalità”.