Il medico che curò Navalny è scomparso durante una battuta di caccia

AGI - È scomparso durante una battuta di caccia il ministro della Salute della regione di Omsk, Alexander Murakhovsky, che lo scorso agosto fu il primo medico a curare l'oppositore russo Aleksei Navalny in seguito al suo avvelenamento. Lo riferisce il locale dipartimento del ministero dell'Interno.

Murakhovsky non è stato più visto da venerdì scorso, quando era partito per una battuta di caccia nel distretto di Bolshiye Uki. Secondo le informazioni ricevute dalla polizia, il medico si era allontanato da solo dal campo base su un 'all terrain vehicle' (quei piccoli veicoli per terreni difficili simili a quelli visibili sui campi da golf, ndr) diretto verso la foresta e da allora non si hanno più sue notizie. Il mezzo è stato poi trovato oggi a sei chilometri e mezzo dal campo base.

Le ricerche coinvolgono anche un elicottero e alcuni droni. L'area in cui è scomparso Murakhovsky è pericolosa a causa dei terreni paludosi, ha spiegato la polizia. Murakhosvky era stato nominato ministro della Salute della regione lo scorso novembre e ad agosto, quando curò Navalny, ricopriva il ruolo di primario del pronto soccorso di Omsk.