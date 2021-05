Kaukab Stewart, la prima donna di colore eletta in Scozia

AGI - Kaukab Stewart è la prima donna di colore eletta al Parlamento scozzese nei suoi 22 anni di Storia. Ex insegnante, attivista per l'indipendenza da oltre vent'anni, la 53enne è uno dei volti più importanti dello Scottish National Party (Snp).

Stewart, che aveva già provato a candidarsi in cinque diverse elezioni, si è imposta nel collegio elettorale di Glasgow Kelvin superando il candidato dei Verdi di oltre 5mila preferenze.

Dopo la vittoria, ha ringraziato i suoi elettori sottolineando come sia per lei "un onore" diventare la prima donna nera a tagliare questo traguardo. "Ci è voluto troppo tempo, ma posso dire a tutte le donne e le ragazze di colore che stanno là fuori che anche il Parlamento scozzese appartiene a tutte loro ora", per poi aggiungere che non sarà "di certo l'ultima".

La leader del partito, Nicola Sturgeon, ha dichiarato che "non potrebbe essere più orgogliosa del risultato ottenuto" e si è detta "entusiasta nel vedere Kaukab Stewart eletta".

Stewart, in un'intervista alla Bbc prima delle elezioni, ha raccontato la sua passione per la politica nata con la prima candidatura alle elezioni nel 1999 contro Donald Dewar. "L'Snp era molto diverso a quei tempi. Non ci aspettavamo di vincere, ma quell'avventura mi ha infiammato. E quel fuoco ha continuato a bruciare anche nel corso dei successivi decenni".