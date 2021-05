Aspettava sette figli, ne nascono nove e stanno tutti bene

AGI – Durante la gravidanza, le era stato detto che aspettava 7 bambini, come si poteva vedere dalle ecografie. Invece, al termine di una gestazione complessa, a sorpresa una 25enne maliana ha dato alla luce 9 neonati, 5 femmine e 4 maschi, tutti in buona salute.

Ad annunciare il lieto evento, un parto plurigemellare più unico che raro, è stato la ministra maliana della Sanità, Fanta Siby, ringraziando “i team medici del Mali e del Marocco, la cui professionalità sono all’origine del lieto esito della gravidanza”.

Halima Cisse, originaria di Timbuctu, nel Nord del Mali, è stata prima presa in cura in un ospedale di Bamako per poi essere trasferita in Marocco, lo scorso 30 marzo, proprio per essere seguita al meglio in questa gravidanza “fuori dal comune”. Il parto cesareo e la nascita dei 9 gemelli non sono stati ancora confermati da fonti ufficiali marocchine.

“Finora la mamma e i suoi bambini stanno tutti bene. Torneranno a casa tra qualche settimana” ha dichiarato la ministra Siby, citando il medico maliano che ha accompagnato la giovane in Marocco.

Del costo dell’evacuazione sanitaria della giovane donna si sono fatte carico le autorità del Mali, dietro espressa richiesta del presidente di transizione, Bah N’Daw. La gravidanza di Cissé ha suscitato la massima attenzione delle istituzioni del Paese africano, dando vita ad uno slancio di solidarietà, anche economica, per coprire i costi del trasferimento e dell’assistenza medica in Marocco.