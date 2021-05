Trump crea la sua piattaforma social e lancia la sfida a Facebook e Twitter  

AGI - L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha lanciato una sua piattaforma social dove pubblicare messaggi che possono essere condivisi da altri su Twitter e Facebook, siti dove rimane bandito dopo gli scontri in Campidoglio del 6 gennaio scorso.

Il lancio arriva alla vigilia della decisione del consiglio di sorveglianza di Facebook sul mantenimento, o mneo, della sospensione a tempo indeterminato di Trump dalla piattaforma social.

Il sito dell'ex capo della Casa Bianca, spiega Fox News, si chiama "From the Desk of Donald J. Trump" e contiene brevi post di Trump. Il consigliere senior di Trump, Jason Miller, aveva annunciato in marzo a Fox News che l'ex presidente aveva intenzione di lanciare il proprio sito di social media.

Twitter ha detto che il suo divieto su Trump è permanente, anche se si candida di nuovo. YouTube di Alphabet ha detto che ripristinerà il canale di Trump quando deciderà che il rischio di violenza è diminuito.