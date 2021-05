La svolta di Cuomo, New York riapre dal 19 maggio

AGI - Lo stato di New York, assieme a quelli del New Jersey e del Connecticut, allenterà le restrizioni anti-Covid 19 a partire dal 19 maggio.

Ristoranti, uffici, negozi, cinema, teatri, musei, barbieri, parchi di divertimento, palestre potranno riprendere a operare a pieno ritmo. Gli esercizi commerciali saranno autorizzati ad accogliere tutte le persone che vogliono, a condizione che sia mantenuto il distanziamento sociale, come raccomandato dai Centri federali per il controllo e la prevenzione delle malattie.

La Grande Mela, ha annunciato il governatore Andrew Cuomo, "sarà completamente aperta". La regola del distanziamento inoltre, non si applicherà a chi fornisce la prova del vaccino fatto o un test negativo. "Tutti gli indicatori vanno nella giusta direzione", ha aggiunto Cuomo, indicando il calo dei tassi di positività e dei ricoveri Covid-19, che sono ai minimi da novembre, e i livelli di vaccinazione in aumento.

Come ha annunciato Cuomo, la metropolitana riaprirà 24 ore su 24 a partire dal 17 maggio. Tuttavia, la capacità di ricezione dei treni continuerà ad essere limitata dallo spazio disponibile, poiché la direttiva federale della distanza sociale di sei piedi (circa 2 metri) tra i clienti continuerà ad essere applicata.

Le riunioni all'aperto saranno ora in grado di contenere fino a 500 persone, dalle 200 precedentemente consentite, e fino a 250 persone alle riunioni al chiuso contro le 100 precedentemente consentite. Gli stadi sportivi saranno ancora limitati al 33% della capacità, tranne per gli spettatori che possono presentare un certificato di vaccinazione o un recente tampone negativo. All'inizio di maggio 2020, quando New York era all'epicentro della pandemia, fu costretta, per la prima volta dal 1904, a stabilire uno stop - prima dalle 01H00 alle 05H00 del mattino e poi dalle 02H00 alle 04H00 - per permettere la disinfezione delle vetture.

"La rivitalizzazione economica della città dipende da un robusto trasporto pubblico, e il suo funzionamento 24 ore su 24 è una parte essenziale", ha detto Patrick Foye, presidente dell'autorita' di transito di New York, MTA, sottolineando che l'uso della mascherina e la rigorosa disinfezione dei mezzi continueranno a rimanere efficaci.