Biden ha incontrato il capo del Mossad alla Casa Bianca

AGI - Il presidente Usa, Joe Biden, ha incontrato ieri il capo del Mossad, Yossi Cohen, alla Casa Bianca. Lo riporta il quotidiano israeliano Haaretz, secondo cui il capo dei servizi segreti ha avuto un briefing con il premier Benjamin Netanyahu, prima del colloquio con il leader americano, a cui partecipavano anche membri del Consiglio di sicurezza nazionale Usa.

Cohen e il consigliere per la sicurezza nazionale di Israele, Meir Ben-Shabbat, erano a Washington nei giorni scorsi per discutere minacce alla stabilità strategica regionale come pure dei negoziati indiretti in corso a Vienna tra Usa e Iran per rivitalizzare l'accordo sul nucleare.

A Washington Cohen ha visto anche il segretario di Stato, Antony Blinken, con cui il tema principale discusso è stato proprio il dossier iraniano. Il capo del Mossad, insieme all'ambasciatore israeliano a Washington, Gilad Erdan, hanno espresso "profonda preoccupazione" per le attività nucleari della Repubblica islamica, secondo la fonte di Haartez.