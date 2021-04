L'appello degli Stati Ue alla Commissione sul Recovery, "Faccia presto"

AGI - Cinque stati Ue hanno già formalmente presentato il loro Piano nazionale di ripresa e resilienza alla Commissione europea. La scadenza, indicativa, per tutti gli altri resta quella del 30 aprile. E, da qui al weekend, approderanno sulle scrivanie del Berlaymont altri piani per spartirsi i 750 miliardi di euro messo sul tavolo con il Next Generation Eu.

La Commissione, che ha messo al lavoro un centinaio di persone per esaminare tutti i progetti, ha due mesi di tempo per la valutazione. E il Consiglio Ue ha un altro mese per l'approvazione. Ma da più parti arrivano le richieste per accelerare i tempi e ottenere il pre-finanziamento del 13% prima di luglio.

La presidenza portoghese del Consiglio Ue “pianificherà l'approvazione dei primi piani” di Recovery già “nella riunione dell’Ecofin del 18 giugno”, ha annunciato Antonio Costa, premier del Portogallo (primo Paese a consegnare formalmente il piano) nonché presidente di turno del Consiglio Ue fino a fine giugno.

