Von der Leyen: porte aperte in Europa ai turisti Usa già vaccinati

AGI - Porte aperte in Europa per i turisti americani vaccinati contro il Covid-19: lo ha detto al New York Times la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in un'intervista. "Gli americani, da quello che posso vedere, usano vaccini approvati dall'Agenzia europea per i medicinali (Ema) ciò consentirà la libera circolazione e viaggi nell'Unione europea. Perché una cosa è chiara: i 27 Stati membri accetteranno, incondizionatamente, tutti coloro che saranno vaccinati con vaccini approvati dall'Ema".

Von der Leyen non ha dato una tempistica specifica, ma il quotidiano scrive che le nuove regole potrebbero essere messe in atto già questa estate, mentre le vaccinazioni aumentano in tutto il mondo. La presidente ha rilevato "l'enorme progresso" della campagna di vaccinazione negli Stati Uniti, che sono sulla buona strada per vaccinare il 70% della popolazione adulta entro metà giugno.

I viaggi dipenderanno "dalla situazione epidemiologica, ma negli Stati Uniti la situazione sta migliorando, come, speriamo, l'Unione Europea". Da settimane sono in corso discussioni tecniche tra Unione Europea e Stati Uniti su come rendere leggibili praticamente e tecnologicamente i certificati di vaccinazione di ogni luogo in modo che i cittadini possano usarli per viaggiare senza restrizioni. E' possibile che una soluzione a bassa tecnologia sia utilizzata nel prossimo futuro per consentire alle persone di viaggiare liberamente sulla base della vaccinazione.