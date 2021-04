In India 1 milione di contagi Covid in tre giorni, nuovo record di morti in un giorno 

AGI- L'India tocca un nuovo record nel numero di morti per Covid-19 in un solo giorno: 2.624. Il totale sfiora i 190 mila morti dall'inizio della pandemia.

I nuovi positivi sono più di 340 mila con un'accelerata che porta a un milione di nuovi casi in appena tre giorni. Il totale dei contagi accertati è a 16 milioni e mezzo, secondo soltanto a quello degli Stati Uniti.

Ma secondo gli esperti l'attuale ondata di coronavirus non toccherà il massimo che nel giro di tre settimane e il numero reale di casi e di morti sarebbe in realtà molto più alto di quanto riescano a registrare i dati ufficiali.

Nel pieno di una tempesta di critiche per non aver saputo affrontare questa nuova ondata, il governo ha organizzato treni speciali per le forniture di ossigeno agli ospedali delle città più colpite. Uno di questi "oxygen express" è arrivato a Lucknow, nell'Uttar Pradesh, con un carico di 30 mila litri di ossigeno liquido. Lucknow è una delle città con la situazione peggiore. Impegnata anche l'aeronautica per trasportare queste forniture nel Paese.