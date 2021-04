In Israele nessun nuovo decesso per Covid, è la prima volta in 10 mesi

AGI - Per la prima volta in 10 mesi Israele non ha registrato nessun nuovo decesso per Covid in 24 ore.

L'ultima volta era stato il 29 giugno 2020. In tutto ci sono stati finora 6.346 morti nello Stato ebraico, dove oltre 5 milioni di abitanti sui 9 milioni complessivi hanno già ricevuto entrambe le dosi di vaccino, rendendolo tra i primi Paesi al mondo per percentuali di immunizzati.

"E' un grande risultato per il sistema sanitario e i cittadini di Israele. Insieme stiamo sradicando il coronavirus", ha gioito il ministro della Salute, Yuli Edelstein.