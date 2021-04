In Gran Bretagna registrati 4 decessi per Covid. È il dato più basso da settembre

AGI - Il Regno Unito ha registrato quattro decessi da Covid-19, segnando il livello di morti su base giornaliera più basso in oltre sette mesi. Come riportano i media britannici, il ministero della Salute ha annunciato altri 2.963 casi nelle ultime 24 ore, in calo del 17% rispetto ai numero della settimana scorsa.

Il dato dei decessi del 19 aprile è il più basso dall'inizio di settembre ed è calato di quasi il 70% rispetto a sette giorni prima, quando si erano registrati 13 morti. Secondo i dati ufficiali, a oggi 10,1 milioni di britannici sono pienamente vaccinati contro il Covid-19 e quasi 33 milioni stanno aspettando il richiamo.

Quasi un adulto su cinque è stato completamente immunizzato. Il primo ministro, Boris Johnson, ha sottolineato che il programma vaccinale del Regno Unito "ha gia' salvato migliaia di vite". "Voglio ringraziare il brillante staff e i volontari e sollecitare tutti coloro che sono chiamati a continuare a farsi avanti".