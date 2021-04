Oxford prova a ri-contagiare un gruppo giovani che ha già avuto il Covid

AGI - L'università di Oxford proverà a ri-contagiare un gruppo giovani che hanno già avuto il Covid-19: li esporrà al virus per la seconda volta per cercare di capire come reagisce il sistema immunitario.

Il test è una cosiddetta 'human challenge': i volontari reclutati, tra i 18 e i 13 anni, saranno accolti in un ambiente sicuro e controllato in ospedale, messi in quarantena e assistiti dai ricercatori; e saranno anche pagati (poco meno di 50mila sterline). Il test punta anche a scoprire quale dose di coronavirus è necessaria per provocare una reinfezione e cosa questo può significare per lo sviluppo di un'immunità protettiva contro la malattia.