Biden sul campo da golf per la prima volta da presidente

AGI - Il presidente Joe Biden ha giocato a golf per la prima volta nella sua presidenza, calcando i fairway di Wilmington, la sua città natale. Il corteo del prediente dem è arrivato al Wilmington Country Club non annunciato, verso l'ora di pranzo. Sorpresi, i soci del lussuoso club privato sono fermati e alcuni hanno tirato fuori i cellulari per filmare lo spettacolo.

I giornalisti che viaggiavano con Biden non sono stati in grado di vedere il presidente giocare. La Casa Bianca ha detto che i partner di gioco di Biden erano Ron Olivere, suocero del defunto figlio di Biden, Beau, e il consigliere senior Steve Ricchetti.

Questa non è stata solo la prima volta che Biden ha dedicato una giornata al golf da quando ha preso il posto di Trump a gennaio, ma probabilmente la prima volta che molti americani hanno capito che gioca. Biden ha mantenuto il silenzio sulle sue abilità golfistiche, in contrasto con l'apertamente vanaglorioso Trump, che ha giocato il più spesso possibile durante il mandato.

"Ama il gioco, gioca e lo rispetta", ha detto l'architetto di golf Robert Trent Jones, che ha progettato il campo di Wilmington, a Morning Read. Quando era vice presidente sotto Barack Obama, Golf Digest scrisse che aveva un impressionante handicap di sei.

Il ritorno di Biden al gioco arriva alla fine di una settimana frenetica in cui ha annunciato sanzioni contro la Russia, ha incontrato il primo ministro del Giappone alla Casa Bianca e ha causato polemiche con un caotico tentativo di definire la sua politica sull'accettazione dei rifugiati negli Stati Uniti.

Ma con il lancio del vaccino contro il coronavirus che va a gonfie vele e un sondaggio Pew che gli dà un indice di gradimento del 59%, Biden potrebbe aver sentito che era il momento di rilassarsi.