La cattedrale di Notre Dame riaprirà nel 2024

AGI - La cattedrale di Notre Dame "sara' riaperta nel 2024", a cinque anni dall'incendio che ha provocato all'edificio danni ingenti e significativi. Lo ha annunciato la ministra della Cultura francese, Roselyne Bachelot, confermando che gli 833 milioni di euro ottenuti tramite una raccolta fondi pubblica, nazionale e internazionale, saranno sufficienti per completare i restauri.

Bachelot, tornata a lavorare al ministero lunedì scorso dopo essere stata ricoverata per Covid, è stata accolta con un applauso e ha ringraziato "per le tante espressioni di sostegno" ricevute.

La ministra dovrebbe visitare la cattedrale giovedì in compagnia del presidente, Emmanuel Macron, a due anni esatti dall'incidente. Il primo evento in calendario è un Te Deum che sarà celebrato il 16 aprile del 2024 anche se non tutti i lavori potrebbero essere già completati per quella data.