Vaccini e ripresa post-Covid, Di Maio 'vola' negli Usa

AGI - Nella ricorrenza dei 160 anni delle relazioni diplomatiche tra l’Italia e gli Stati Uniti, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, si recherà a Washington per una visita di due giorni che lo vedrà impegnato, a partire da domani, in incontri con alte cariche istituzionali e figure di spicco della società civile statunitense.

Al centro dei colloqui vi saranno le eccellenti relazioni bilaterali, la collaborazione su vaccini e ripresa post-Covid, la Libia e i principali temi internazionali inclusi i temi centrali della nostra presidenza G20 e co-partnership della CopP26, ha fatto sapere la Farnesina in una nota.

Il programma della visita prevede domani colloqui con il segretario di Stato, Antony Blinken, e con il direttore del National Institute of Allergies and Infectious Diseases (Nih), Anthony Fauci, oltre che un confronto con alcuni esponenti di importanti think tank statunitensi: Karen Donfried, presidente del German Marshall Fund, John Allen, presidente di Brookings, e Frederick Kempe, presidente dell' Atlantic Council.

Martedì il ministro parteciperà a un evento celebrativo dei 160 anni delle relazioni diplomatiche Italia-Usa per poi recarsi alla Camera dei Rappresentanti statunitense dove renderà omaggio all'agente di polizia William Evans rimasto ucciso nell'attacco del 2 aprile scorso e porgerà un breve saluto alla Speaker, Nancy Pelosi.