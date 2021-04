Un blogger di Singapore ha pagato una multa da 100 mila dollari grazie al crowdfunding

AGI - Un blogger di Singapore ha ricevuto finanziamenti tramite crowdfunding pari a 100.000 dollari per pagare una multa per diffamazione ricevuta dal primo ministro Lee Hsien Loong.

L'accusa nei confronti del blogger, Leong Sze Hian, è di aver condiviso su Facebook un articolo in cui collegava il premier a uno scandalo per riciclaggio di danaro in Malesia.

Per le forze di opposizione è l'ennesimo caso in cui il governo cerca di mettere a tacere il dissenso all'interno del Paese, soprattutto online dove la città-stato ha un forte controllo. Un tribunale il mese scorso ha dato ragione al primo ministro e ha ordinato al blogger il pagamento di una multa pari a 99.000 dollari più i costi amministrativi, ancora da quantificare.