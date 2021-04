Kurz annuncia: "Con la vaccinazione degli anziani l'Austria riapre a maggio"

AGI - In un videomessaggio alla popolazione in occasione della Pasqua, il cancelliere austriaco Sebastian Kurz (OeVP) ha promesso che a partire dal mese di maggio si potrà prevedere di riaprire dopo i lunghi mesi di misure anti-Covid. "Con la vaccinazione degli anziani a maggio, la situazione negli ospedali si rilasserà e allora si potranno compiere i primi passi che tutti aspettano con ansia, ovvero poter finalmente vivere e godere di sport, cultura, gastronomia e ancora turismo", ha detto il premier.

Fino all'11 aprile, Vienna, la Bassa Austria e il Burgenland sono in regime di lockdown. Per il momento Kurz non ritiene necessarie misure più severe per contrastare la pandemia di Covid-19 nella parte occidentale del Paese.

Secondo Kurz, anche nel caso del Covid, "come sempre nella vita la cosa più importante è l'atteggiamento interiore ed è importante essere sempre consapevoli che un giorno il coronavirus passerà", ha aggiunto il cancelliere nel suo videomessaggio agli austriaci in occasione delle festività pasquali.