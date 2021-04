Dai vaccini al clima, "gli Usa e l'Italia lavoreranno fianco a fianco"

AGI - L'Italia e gli Stati Uniti "lavoreranno insieme al fianco dei partner internazionali in tutte le sfide multilaterali pertinenti per favorire l'accesso globale ai vaccini, per innalzare il livello di ambizione sita in climatici e per avviare la ripresa post pandemica lungo un percorso di sostenibilita' ambientale e sociale": lo assicurano il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio e quello statunitense Antony Blinken in un editoriale firmato a quattro mani per Repubblica.

"In tema di sicurezza il nostro impegno reciproco in ambito Nato è solido. La stabilità nel Mediterraneo allargato, che si estende dall'Afghanistan al Sahel, è un obiettivo prioritario della nostra Cooperazione. Sosteniamo il popolo e le istituzione libiche nel loro percorso verso elezioni libere e corrette e verso una soluzione politica sostenibile alla crisi nel quadro delle Nazioni Unite. Siamo in prima linea nella lotta al terrorismo attraverso la coalizione globale anti-Isis.

In Afghanistan le truppe italiane americane operano spalla spalla da vent'anni e non permetteremo ai terroristi di usare il suolo afgano per minacciare la nostra sicurezza e quella dei nostri alleati. Lavoriamo inoltre assieme per individuare soluzioni alle crisi in Yemen, Siria, Iran, Myanmar, nel Sahel e nel Corno d'Africa".