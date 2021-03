Il razzo Starship di Elon Musk fallisce un altro lancio

AGI - Il quarto volo di prova del prototipo di razzo Starship SN11 di SpaceX è fallito e il velivolo si è schiantato a terra.

Lo ha confermato Elon Musk, fondatore di SpaceX. "Almeno il cratere è nel posto giusto", ha ironizzato il miliardario. "Qualcosa di significativo è accaduto poco dopo l'inizio della landing burn", ha aggiunto Musk riferendosi alla manovra con cui si arresta la caduta del velivolo, permettendogli di appoggiarsi delicatamente al suolo.

"Dovremmo sapere di cosa si è trattato, una volta che potremo esaminare i pezzi più tardi nella giornata",ha concluso il fondatore di SpaceX.

Il razzo SN11 è stato lanciato dalla struttura di test dell'azienda a Boca Chica, in Texas, intorno alle 9:15 ora locale, ma poco dopo il live streaming si è bloccato e un commentatore ha detto: " Starship 11 non tornerà, non aspettatevi l'atterraggio. Sembra che abbiamo perso tutti i dati dal veicolo."