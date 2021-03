Disneyland Paris diventa hub per la campagna vaccinale

AGI - Disneyland Paris riapre i battenti: non per accogliere i visitatori interessati alle attrazioni di uno dei parchi divertimenti più famosi d'Europa, ma per contribuire alla vaccinazione dei parigini ancora in attesa di ricevere la loro dose e proteggersi così dal Covid.

Come avvenuto qualche giorno fa con lo Stade de France, e con altre grandi strutture del Paese, l'hotel Disney's Newport Bay Club diventerà un hub vaccinale che contribuirà all'accelerazione della campagna. Si tratta, scrive Le Parisien, di uno spazio di circa 2 mila metri quadrati che potrebbe vaccinare, usando le scorte Pfizer, mille persone al giorno.

La vaccinazione sarà garantita da una quarantina di vigili del fuoco del Departmental Fire and Rescue Service e dal personale infermieristico e amministrativo messo a disposizione dal Grand Hôpital de l'Est Île-de-France, con il supporto dell'agenzia sanitaria regionale. Ancora non sono stati resi dettagli sulle modalità di prenotazione e sulla data di avvio del progetto.