Il premier Mark Rutte ha vinto le elezioni in Olanda

AGI - Il primo ministro olandese Mark Rutte ha ottenuto un "massiccio voto di fiducia" nelle elezioni legislative durate tre giorni a causa delle misure restrittive contro il Covid adottate nel Paese, secondo gli exit poll.

"Noto che il risultato di queste elezioni è che gli elettori hanno dato al mio partito un massiccio voto di fiducia", ha detto Rutte ai giornalisti nella sede del parlamento all'Aia. Se i risultati definitivi confermeranno le prime proiezioni, Rutte guiderà il suo quarto governo di coalizione in 10 anni.

Le ultime rilevazioni danno ai liberali 35 dei 150 seggi in Parlamento, contro i 33 della scorsa legislatura, seguiti dal D66 (centro-sinistra) con 26, e 18 per il Partito della Libertà (PVV) del deputato di estrema destra Geert Wilders, escluso dai principali partiti per formare una coalizione. Secondo partito del Paese prima di queste elezioni, il PVV ha perso tre seggi, un risultato deludente per il suo leader che ha detto ai giornalisti che "si aspettava di più".

Con 26 seggi, sette in più rispetto alla precedente legislatura, il progressista filoeuropeo D66 ha ottenuto la più grande vittoria nella storia del partito, guidato dalla ministra del commercio estero e della cooperazione allo sviluppo Sigrid Kaag.

"Vedo la fiducia che abbiamo ricevuto come una conferma che siamo l'unico partito progressista ad aver esercitato un'influenza in questi ultimi anni", ha detto Kaag, che è apparsa ballando su un tavolo in una foto su Twitter.

Rutte ha detto che è probabile che i negoziati per formare un governo di coalizione saranno fatti con il D66 e il CDA (democristiani) del ministro delle finanze Wopke Hoekstra, che ha vinto 14 seggi. Il PvdA (socialdemocratici) ha ottenuto 9 seggi, e gli ambientalisti di Groenlinks e la sinistra radicale SP hanno ottenuto 8 seggi ciascuno. Il partito del populista Thierry Baudet, il Forum per la democrazia, ha anche ottenuto 8 seggi, rispetto ai 2 della scorsa legislatura.

Queste elezioni legislative sono state adattate alle nuove circostanze imposte dal Covid-19 e si sono svolte in tre giorni. Ma in realtà erano anche un esame della gestione della pandemia da parte del governo attuale. I Paesi Bassi, con una popolazione di 17 milioni di abitanti, hanno finora registrato più di 1,1 milioni di casi di Covid e circa 16.100 morti.

Le urne erano in luoghi insoliti come il museo Van Gogh ad Amsterdam, hotel, stazioni, chiese e centri di ogni tipo in tutto il paese, dove la gente poteva votare a volte in bicicletta o in auto.

Prima di votare in un seggio elettorale all'Aia, Rutte, al potere dal 2010, aveva detto di sentirsi "cautamente" ottimista.

"Sono orgoglioso di ciò che abbiamo raggiunto negli ultimi 10 anni nei Paesi Bassi", una delle economie più performanti d'Europa, ha detto Rutte mentre si è recato ai seggi. "La domanda principale in queste elezioni è chi è il migliore per guidare il paese attraverso la crisi del coronavirus", ha aggiunto.

Erano 37 i partiti in pista, numero record da decenni, in corsa per i 150 seggi della Camera bassa, in un panorama politico frammentato. Rutte ha escluso qualsiasi coalizione con Geert Wilders "a causa di ciò che ha detto sul Corano". Uno dei partiti dell'attuale coalizione, il Christian Democratic Appeal (CDA) del ministro delle finanze Wopke Hoekstra, sarebbe il nuovo "partner naturale" del primo ministro.

Soprannominato "Teflon" per la sua capacità di uscire indenne dalle crisi politiche, Rutte è stato costretto a dimettersi a gennaio dopo che migliaia di genitori sono stati ingiustamente accusati di frode sui sussidi alle famiglie. Il suo governo era naturalmente rimasto in carica in attesa delle elezioni.