"Se le accuse verranno confermate Cuomo dovrebbe dimettersi", dice Biden

AGI - Il governatore democratico di New York Andrew Cuomo dovrebbe dimettersi se le indagini confermassero le accuse di molestie sessuali a suo carico. Lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in un'intervista esclusiva ad ABC.

"Penso che probabilmente finirà anche per essere perseguito", ha detto osservando che "si dovrebbe presumere che una donna dica la verità e non dovrebbe essere un capro espiatorio e diventare vittima del suo farsi avanti. Ci vuole molto coraggio per farsi avanti".

"Quindi - ha proseguito - la presunzione è che dovrebbero essere prese sul serio. E Cuomo dovrebbe essere indagato. Ed è quello che sta succedendo ora".