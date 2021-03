AstraZeneca ha consegnato all'Ue solo il 10% dlle dosi, dice von der Leyen

AGI - AstraZeneca ha finora consegnato all'Ue "meno del 10% di quanto concordato" sui vaccini Covid-19. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che in un incontro con alcuni media internazionali ha avvertito che "non ci saranno esitazioni a intervenire di nuovo se AstraZeneca non aumenterà la produzione e la fornitura per l'Ue". "Non possono spiegare perché non effettuano consegne all'Ue. Ma all'improvviso hanno trovato vaccini da inviare in Australia", ha affermato von der Leyen in riferimento al lotto di 250 mila dosi bloccato dall'Italia.

L'Unione Europea continuerà a bloccare le esportazioni di vaccini AstraZeneca fintanto che l'azienda non consegnerà abbastanza dosi all'Ue, ha affermato ancora la presidente della Commissione europea. "AstraZeneca deve aumentare i suoi sforzi. Altrimenti non possiamo permettere le esportazioni", ha chiarito la leader Ue.