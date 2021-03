La Disney chiuderà almeno 60 negozi nel 2021 in Nord America

AGI - La Walt Disney annuncia la sua intenzione di chiudere almeno 60 negozi quest'anno in America del Nord, per concentrarsi sulle vendite online.

Queste chiusure, rivela l'azienda, saranno solo il primo passo. Disney fa sapere che intende "ridurre in modo significativo" i suoi punti vendita fisici, "per sviluppare l'e-commerce".

Il comportamento dei consumatori, spiega Stephanie Young, responsabile dei prodotti di consumo, giochi e publishing di Disney, si è spostato sugli acquisti su Internet e, allo stesso tempo, la pandemia "ha cambiato ciò che i consumatori si aspettano da un rivenditore".

Disney spera di sviluppare la sua piattaforma di vendita "shopDisney" il prossimo anno e di sviluppare la sua integrazione con le app mobili dedicate ai suoi clienti dei parchi di divertimento.

Questi cambiamenti saranno accompagnati dalla creazione di nuovi prodotti targati Disney di abbigliamento per adulti, di "streetwear", di prodotti per la casa e di altri prodotti). Il gruppo che ha 300 Disney Store nel mondo non ha specificato l'ubicazione dei siti interessati dalle chiusura, né il numero di tagli di posti di lavoro.