"Cooperazione tra Italia e Usa per la ripresa". La telefonata tra Yellen e Visco

AGI - Gli Stati Uniti intendono "continuare a collaborare da vicino con l'Italia durante la sua presidenza del G20 sulle condivise priorità: porre fine alla pandemia, sostenere una forte ed equilibrata ripresa economica globale, aumentare gli aiuti ai paesi a basso reddito e affrontare con forza il cambiamento climatico".

È quanto ha detto il ministro del Tesoro americano, Janet Yellen, al governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, durante una telefonata. Lo riferisce il ministero del Tesoro statunitense in una nota.

Le sfide in agenda

Le sfide poste dalla crisi legata al Covid-19 richiedono un rafforzamento della cooperazione globale in materia di misure economiche e fiscali. Ed è questo uno degli argomenti sul tavolo della prima riunione dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali del G20 che si terrà venerdi' prossimo sotto la Presidenza italiana.

L'incontro si terrà in modalità virtuale. La Presidenza italiana del G20 ha avuto inizio il 1 dicembre 2020. Una nota di Bankitalia ricorda che in questi mesi, i rappresentanti dei Membri, dei Paesi ospiti e delle Organizzazioni Internazionali si sono già incontrati regolarmente negli incontri della filiera finanziaria del G20, per definire l'agenda dei lavori e affrontare le pressioni che sta subendo l'economia globale in questa fase.

La filiera finanziaria del G20 (Finance Track) si occupa nello specifico di affrontare temi economici, fiscali e monetari a livello globale. Dall'inizio della pandemia di Covid-19, il Finance Track del G20 si è impegnato per limitare l'impatto della crisi sull'economia globale, cercando al tempo stesso di favorire una ripresa economica forte, sostenibile e inclusiva.

Nel meeting in programma venerdì, Ministri e Governatori discuteranno il programma di lavoro e le priorita' identificate per il 2021. Priorita' che sono definite all'interno della cornice delle 3P che costituiscono i temi chiave della Presidenza italiana del G20: Persone, Pianeta, Prosperità.

I Ministri e i Governatori discuteranno della necessità di sostenere una ripresa trasformativa per un'uscita rapida dalla crisi e per riportare l'economia mondiale sul sentiero della crescita.

Inoltre, valuteranno i progressi compiuti dai gruppi di lavoro e si confronteranno sui temi collegati a salute, ambiente, sostegno alle economie piu' fragili e tassazione internazionale. Al centro del dibattito anche questioni relative alla regolamentazione finanziaria, all'inclusione finanziaria e alla finanza sostenibile.