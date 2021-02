La Boeing chiede che restino a terra 128 aerei 777

AGI - La Boeing ha chiesto che vengano messi a terra 128 dei suoi aerei 777 in tutto il mondo, dopo che un velivolo di questo modello della United Arlines, in volo sopra a Denver, in Usa, ha avuto un guasto in fase di decollo e ha disseminato pezzi facendoli cadere su un'area residenziale della città.

L'aereo, con a bordo 231 passeggeri e 10 membri dell'equipaggio, è riuscito a far ritorno all'aeroporto di Denver dove è atterrato in sicurezza e senza che ci fossero feriti. Ma l'incidente ha messo in allarme la casa madre che ha chiesto alle compagnie di mettere a terra tutti i velivoli con il motore del tipo di quello che ha avuto il catastrofico incidente.

La United e le due principali compagnie aeree giapponesi hanno confermato di aver già sospeso le operazioni di 56 velivoli. Intanto, in Usa, la Faa e il National Transportation Safety Board hanno avviato un'inchiesta sull'accaduto.

I 128 Boeing 777 in servizio a livello mondiale, equipaggiati con motore modello Pratt & Whitney, lo stesso che ha subito un guasto sui cieli di Denver in Colorado, sono stati tutti messi a terra, ha assicurato una portavoce della Boeing.

La compagnia americana aveva "raccomandato" la sospensione dei voli già domenica sera; la raccomandazione era stata seguita dalle compagnie aeree che operano con questi aeromobili: la United Airlines United Airlines, la giapponese ANA e JAL e la Korean Asiana Airlines, che hanno messo a terra i loro mezzi.