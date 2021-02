Rivelato il nome del nono bisnipote della regina Elisabetta 

AGI - La principessa Eugenia e il marito Jack Brooksbank hanno chiamato il loro primogenito, nonché nono bisnipote della regina Elisabetta II, August Philip Hawke Brooksbank. Buckingham Palace ha diffuso un'immagine della coppia con il piccolo.

"Vogliamo presentarvi August Philip Hawke Brooksbank", ha scritto la principessa Eugenia, condividendo la foto su Instagram. "Grazie per gli splendidi messaggi, i nostri cuori sono pieni di gioia, le parole non possono esprimerla", si legge ancora nel post. Scegliendo Filippo come secondo nome, la coppia ha voluto fare omaggio a duca di Edimburgo, consorte della regina, ancora ricoverato in ospedale all'età di 99 anni.

Il bebè, undicesimo in linea di successione al trono e primo nipote del principe Andrea e della ex moglie Sarah, è venuto alla luce il 9 febbraio scorso all'ospedale Portland di Londra. I due neo-genitori avevano rotto la tradizione, annunciando loro stessi la nascita con una foto in bianco e nero su Instagram che mostra le loro mani mentre stringono quella del nuovo nato.