In Senegal due terzi della popolazione ha meno di 30 anni

AGI - Dakar, 19 feb. - Popolazione del Senegal in aumento e sempre più giovane. Gli abitanti della nazione sono16.705.608. Lo ha rilevato l'Agenzia nazionale di statistica e sviluppo che ha pubblicato il rapporto 2020 sull'indagine demografica del Paese fornendo dati e proiezioni sull'andamento della crescita demografica nel paese.

Rispetto all'anno precedente, si registra un aumento del 3 per cento. Come nel 2019, il numero di persone di sesso femminile è leggermente superiore a quello maschile: 8.391.358 o 50,2 per cento contro 8.314.250, o 49,8 per cento. Il documento evidenzia anche la giovane età della popolazione: 11 milioni di persone, circa il 66% della popolazione, hanno un'età inferiore ai 30 anni.