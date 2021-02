"Nel mondo calano i casi ma si diffondono le varianti", dice l'Oms

AGI - il numero di nuovi casi di Covid-19 segnalati in tutto il mondo è diminuito del 16% la scorsa settimana a 2,7 milioni, lo ha affermato l'Organizzazione mondiale della sanità.

in calo anche il numero di nuovi decessi segnalati, -10 per cento settimana su settimana, a 81.000. Ma allo stesso tempo si diffondono nel mondo le varianti, con un aumento dei paesi interessati al contagio.

il numero di nuovi casi è sceso del 20% la scorsa settimana in Africa e nel Pacifico occidentale, del 18% in Europa, del 16% nelle Americhe e del 13% nel sud-est asiatico.

Il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha affermato lunedì che il numero di nuovi casi è diminuito per la quinta settimana consecutiva, scendendo di quasi la metà, da oltre cinque milioni di casi nella settimana del 4 gennaio. "Questo dimostra che semplici misure di salute pubblica funzionano, anche in presenza di varianti", ha detto Tedros.

"Ciò che conta ora è come rispondiamo a questa tendenza. il fuoco non si è spento, ma abbiamo ridotto le sue dimensioni. Se smettiamo di combatterlo su qualsiasi fronte, tornerà a ruggire".

Per quanto riguarda le varianti, quella inglese è stata segnalata in 94 paesi, 8 in più rispetto alla settimana precedente. La variante individuata per la prima volta in Sud Africa è stata registrata in 46 paesi, in aumento di due. Quella brasiliana in 21 paesi, sei in più.