A Seul test Covid gratuiti per cani e gatti. Individuato già un caso

AGI - Le autorità di Seul hanno cominciato a offrire tamponi anti-Covid gratuiti per gli animali da compagnia che mostrano sintomi. Il primo caso di coronavirus, ha riferito il Washington Post, è stato già individuato in un gatto che per precauzione verrà posto in quarantena per 14 giorni.

Una positività però che non preoccupa visto gli esperti ritengono basso il rischio che gli 'amici a quattro zampe' possano trasmettere il virus agli umani. Secondo il Cdc, negli Usa sono stati pochi i casi in cui cani e gatti sono risultati contagiati, in maggioranza dopo essere stati a contatto con esseri umani positivi.