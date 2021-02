Impeachment Trump, oggi la sentenza del Senato

AGI - Si avvia alla conclusione il secondo processo d'impeachment al Senato del presidente Donald Trump, accusato di aver istigato l'assalto al Congresso dello scorso 6 gennaio. La seduta, dopo l'arringa della difesa e il "question time" è stata aggiornata a oggi alle 10:00 quando è previsto il voto. Trump dovrebbe venire assolto. Per la condanna, ai democratici servirebbe l'appoggio di almeno 17 senatori repubblicani.

Il voto del Senato sull'impeachment di Trump è previsto intorno alle 15:00 di Washington, le 21:00 in Italia. Se Trump venisse condannato, vi sarebbe un successivo voto per impedirgli di candidarsi nuovamente per incarichi pubblici e in questo caso basterebbe una maggioranza semplice. L'arringa della difesa è durata poco più di 3 ore, contro le 16 ore a disposizione.