La pistola Colt diventa ceca, Ceska Zbrojovka  acquista il 100% delle azioni

AGI - La mitica pistola Colt diventa ceca. Il produttore di armi Ceska Zbrojovka ha infatti annunciato di aver rilevato una partecipazione del 100% del gruppo americano e della sua filiale canadese per 220 milioni di dollari (180 milioni di euro) attraverso l'emissione di 1.098.620 azioni ordinarie Czg, secondo quanto spiegato in un comunicato della società.

"Siamo fieri di includere Colt e i suoi 175 anni di storia nel nostro portafoglio" ha detto il presidente del Consiglio di amministrazione del gruppo ceco Lubomir Kovarik. L'ad del gruppo Dennis Veilleux ha definito la transazione "un'alleanza potente per due marchi a favore dei nostri clienti".

Czg, gruppo con 1650 dipendenti in Repubblica ceca, Usa e Germania, fornisce armi a polizia ed esercito, ma vanta anche una gamma sportiva classificata Cz.

Colt, fondata nel 1836 da Samuel Colt, fornisce armi all'esercito statunitense e del Canada.

Progettata da John Browning, la Colt è stata la pistola d'ordinanza delle United States Armed Forces dal 1911 al 1985. Venne inoltre largamente usata nella prima e nella seconda guerra mondiale, in Corea e in Vietnam. In totale, nelle versioni M1911 e M1911A1, ne sono stati prodotti 2 700 000 esemplari.