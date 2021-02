Biden firma nuovi ordini per 200 milioni di dosi di vaccino

AGI - Joe Biden ha firmato un acquisto per altri 200 milioni di dosi di vaccini contro il coronavirus. Lo ha annunciato il presidente durante la sua visita all'Istituto nazionale di sanità. "Proprio questo pomeriggio - ha annunciato - abbiamo firmato i contratti finali per altri 100 milioni di dosi di vaccini Moderna e altri 100 milioni di dosi Pfizer"

"Avere forniture sufficienti per vaccinare 300 milioni di americani entro la fine di luglio è alla portata" ha detto Biden. La campagna di vaccinazione in America sta prendendo quota, con 44,8 milioni di dosi iniettate ad oggi e almeno 33,7 milioni di americani che hanno già fatto due richiami, pari al 10% della popolazione. Migliaia di farmacie hanno iniziato a fissare appuntamenti per le immunizzazioni mentre vengono allestiti mega centri per i vaccini anche negli stadi.