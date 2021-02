Uber negli Usa offrirà corse gratis a chi deve vaccinarsi contro il covid

AGI - Uber si allea con Walgreens e offre passaggi gratuiti per andare a fare le vaccinazioni contro il Covid-19 nelle farmacie della catena statunitense e in altri centri appositamente allestiti. Chi avrà preso l'appuntamento per l'immunizzazione, potrà anche prenotare (gratuitamente) la corsa con Uber.

In una nota, le due società annunciano l'avvio del programma a Chicago, Atlanta, Houston e El Paso. La mossa rientra nell'impegno preso dalla società di trasporto alternativo al taxi su 10 milioni di corse gratuite o scontate per i clienti che vanno a vaccinarsi.

Le farmacie statunitensi riceveranno a breve dosi addizionali di vaccino, direttamente, oltre a quelle distribuite dagli Stati. Joe Biden ha promesso 100 milioni di vaccinazioni nei suoi primi cento giorni da presidente e l'obiettivo, a questo ritmo, potrebbe essere centrato con un mese d'anticipo.