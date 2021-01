Russia: 3.500 persone fermate nelle proteste pro Navalny

AGI - Sono oltre 3.500 i manifestanti fermati nelle proteste che si sono tenute ieri in 125 città in tutta la Russia a sostegno dell'oppositore Aleksei Navalny contro la corruzione nel Paese. Di fronte alla condanna internazionale, il Cremlino ha reagito accusando gli Stati Uniti di "interferenza", dopo che la rappresentanza diplomatica americana a Mosca ha emesso ieri una nota di "allerta manifestazioni" con cui raccomandava ai cittadini statunitensi in Russia di evitare i cortei, elencando anche i luoghi dove erano stati convocati.



Il portavoce del presidente russo, Dmitry Peskov ha anche sostenuto che alle "manifestazioni illegali" hanno preso parte "poche persone", ben altra cosa in confronto alle "molte" che "votano" per il presidente Vladimir Putin e che hanno votato a favore della riforma della Costituzione. "Se si confrontano i numeri", ha sottolineato, "capirete quante poche persone" partecipano alle proteste.



Secondo il portale Ovd-info, che monitora gli arresti nelle proteste, 1.396 persone sono state fermate a Mosca e 525 a San Pietroburgo; secondo la responsabile del Consiglio per i diritti umani del Cremlino, Valery Fadeyev, la maggior parte sono già stati rilasciati. Anche la moglie di Navalny, Yulia, ieri è stata fermata nella capitale russa, ma poi rilasciata dopo poche ore.



La giornata di protesta ha coinvolto praticamente tutto il Paese; le città dove la mobilitazione è stata maggiore, oltre a Mosca e San Pietroburgo, sono state: Novosibirsk, Voronezh, Nizhny Novgorod, Kazan e Khabarovsk. Secondo gli oppositori, è stata "una vittoria del coraggio e dello spirito sul terrorismo di Stato". "Sono certamente orgoglioso, molto impressionato e ispirato", ha commentato Leonid Volkov, dell'organizzazione contro la corruzione di Navalny.



Il presidente polacco, Andrzej Duda ha esortato l'Ue a inasprire le sanzioni contro la Russia e ha sostenuto che l'Alto rappresentante per la Politica estera, Josep Borrell, dovrebbe rivedere la decisione di recarsi il mese prossimo a Mosca a meno che Navalvy non venga rilasciato. "L'unico modo per (evitare il conflitto) è costringerli a osservare il diritto internazionale. E l'unico modo per farlo senza armi, cannoni e bombe è attraverso le sanzioni. Quindi siamo pronti a costruire un consenso intorno a questo", ha sottolineato il leader di Varsavia.



I ministri degli Esteri dell'Ue discuteranno oggi di come rispondere all'incarcerazione di Navalny, fermato una settimana fa all'aeroporto di Mosca, una volta rientrato in patria dalla Germania dopo l'avvelenamento questa estate con il Novichok. I capi della diplomazia dei Paesi baltici hanno già fatto sapere di volere "misure restrittive contro i funzionari russi responsabili degli arresti".