Da lunedì 18 gennaio saranno chiusi i corridoi di viaggio verso il Regno Unito

AGI - Dalle 4 del mattino di lunedì tutti i corridoi di viaggio verso il Regno Unito saranno chiusi per evitare il diffondersi di nuove varianti del coronavirus. Lo ha annunciato in conferenza stampa il primo ministro, Boris Johnson.

Tutte le persone che vorranno recarsi nel Regno Unito dovranno presentare un test negativo per il Covid-19 effettuato nelle ultime 72 ore e stare 10 giorni in quarantena e, nel quinto giorno di quarantena, dovranno effettuare un altro test, ha aggiunto Johnson.

L'accelerazione della campagna vaccinale contro il coronavirus nel Regno Unito non deve far rilassare la popolazione in quanto "il sistema sanitario nazionale è sottoposto a una straordinaria pressione". "Non ci deve essere il minimo rilassamento nel nostro sforzo nazionale e negli sforzi individuali", ha avvertito il premier.