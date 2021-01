Per Biden "la decisione sull'impeachment contro Trump spetta al Congresso"

AGI - Incalzato sull'opportunità di avviare la procedura di impeachment contro Donald Trump, il presidente eletto Joe Biden ha risposto che la decisione "spetta al Congresso". I deputati democratici potrebbero presentare gli articoli per l'impeachment di Trump già lunedì prossimo per votarli entro la settimana. L'accusa è di aver istigato l'assalto al Congresso dei suoi sostenitori.

Sarebbe il secondo impeachment approvato dalla Camera dei Rappresentanti per Trump dopo quello del dicembre del 2019 per abuso di potere e ostruzione del Congresso. Il Senato aveva poi assolto il presidente nel febbraio del 2019, respingendo entrambe le accuse.

Sul fatto che Donald Trump non sarà presente alla sua inaugurazione alla presidenza il prossimo 20 gennaio, Biden ha commentato: "E' una delle poche cose su cui concordo. E' una buona cosa che non si presenterà". "Ci ha messi in imbarazzo davanti al mondo. Ha superato anche se stesso nel senso peggiore", ha dichiarato il presidente eletto dopo l'assalto al Congresso, definendolo il predecessore "indatto" a servire come comandante in capo.

Ben venga, invece, la presenza del vice presidente uscente Mike Pence. "Mike è ben venuto", ha dichiarato Biden indicando l'importanza di garantire una transizione pacifica dei poteri.

Poi Biden ha annunciato per la prossima settimana un maxi pacchetto di aiuti per contrastare l'impatto economico del coronavirus. "I dati sul lavoro sono i dati di una pandemia. Abbiamo bisogno di più aiuti diretti per le famiglie, la piccola impresa - osserva - il nostro focus sarà sulla piccola impresa, su Main Street".