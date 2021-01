L'​Iran annuncia l'arricchimento dell'uranio al 20%

AGI - L'Iran ha iniziato a produrre uranio arricchito al 20%. Lo ha annunciato il portavoce dell'Organizzazione per l'energia atomica iraniana, Behrouz Kamalvandi, intervistato dalla tv di Stato.



"Abbiamo raggiunto il 20%", ha dichiarato il portavoce confermando quando già detto ieri dall'Aiea.



L'Agenzia internazionale per l'energia atomica aveva informato che l'Iran ha iniziato a somministrare uranio arricchito fino al 4,1% presso l'impianto di Fordow con l'obiettivo di arrivare fino al 20%.



Dura la reazione di Israele: il premier Benjamin Netanyahu ha denunciato che la decisione di Teheran di "continuare a violare i suoi impegni non può essere spiegata se non col desiderio di sviluppare il programma nucleare militare". "Non lo permetteremo", ha tuonato su Twitter.



Anche la Ue ha condannato il passo, bollandolo come "una considerevole divergenza rispetto all'accordo sul nucleare".