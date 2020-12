Trump: vaccinati oltre 1 milione di americani, un ritmo record

AGI - "Oltre un milione di americani hanno già ricevuto il vaccino contro il virus cinese, un ritmo record". Così il presidente Donald Trump via Twitter.

Il vaccino contro il coronavirus "è davvero un miracolo di Natale". Ha spiegato il presidente Trump in un video con la first lady Melania per fare gli auguri di Natale alla Nazione.

Nel messaggio il presidente rende omaggio a tutti coloro che hanno lottato, in prima linea, contro la pandemia, dai medici agli scienziati.

"In questa santa stagione, ringraziamo Dio per il suo amore infinito - dice il capo della Casa Bianca - e preghiamo perché la luce della sua gloria possa brillare sempre su questa incredibile terra. A nome di Melania e dell'intera famiglia Trump, vi auguriamo un Natale molto felice e un felice anno".