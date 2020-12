Piano Johnson-Macron per far ripartire i trasporti con Gb

AGI - Gran Bretagna e Francia hanno trovato l'accordo su misure per far ripartire i trasporti dopo il blocco scattato a mezzanotte di domenica per evitare la diffusione della variante inglese del Covid.



Lo riporta la Bbc, che cita il segretario di Stato per l'Europa, Clement Beaune, secondo cui il nuovo piano potrebbe essere operativo già da mercoledì.



"Stiamo ancora lavorando sui dettagli del piano - potrebbe essere annunciato già oggi", ha riferito una fonte di Downing Street citata da SkyNews.



Domenica la Francia ha decretato la chiusura del confine con il Regno Unito per 48 ore a causa dei timori per una nuova variante del coronavirus ritenuta più aggressiva; la fine del blocco è prevista per stanotte.



Lunedì notte, le autorità britanniche hanno chiuso l'autostrada M20 nel Kent per attuare l'Operazione Brock, volta a tenere aperto il traffico nonostante le interruzioni sul Canale della Manica dove si sono formate lunghe file di camion merci.