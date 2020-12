Per gli allergici che fanno il vaccino serve cautela. Due casi in Gran Bretagna

AGI - I funzionari del servizio sanitario pubblico britannico hanno avvertito che le persone che hanno un passato di reazioni allergiche significative non dovrebbero al momento ricevere il vaccino Covid-19 sviluppato da Pfizer-BioNTech. L'avvertimento è arrivato dopo che due operatori del Servizio sanitario nazionale britannico (Nhs), che sono stati tra i primi a ricevere il vaccino ieri, hanno subito reazioni allergiche e hanno avuto bisogno di cure.

Il direttore medico dell'Nhs, Stephen Powis, ha spiegato che entrambi, che avevano un passato di allergie, si stanno riprendendo bene.

L'Agenzia britannica per i farmaci (Mhra), l'ente regolatore indipendente che la scorsa settimana è diventato il primo al mondo ad autorizzare il vaccino, ha ora suggerito che "le persone con un passato di reazioni allergiche significative non dovrebbero riceverlo" come precauzione