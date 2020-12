'Guerra globale' alle vespe che minacciano sicurezza aerea

AGI – C’è un minuscolo insetto, una vespa, che all’aeroporto di Brisbane minaccia la sicurezza degli aerei e potenzialmente il traffico internazionale.

Negli ultimi mesi, col fermo dei voli causa Covid, la vespa buco della serratura, questo il suo nome, ha fatto poco parlare di sé, ma ora la graduale ripresa delle attività all’aeroporto australiano fa tornare di attualità l’annosa battaglia contro il nemico quasi invisibile.

Originaria dell’America centrale e meridionale, dopo aver eluso severi controlli di biosicurezza ha causato problemi all’aeroporto di Brisbane, ufficialmente per la prima volta nel 2013, costringendo un A330 di Etihad Airways diretto a Singapore a tornare indietro dopo pochi minuti dil volo. Da allora le vespe hanno proliferato, diventando una vera e propria piaga, l’incubo degli addetti alla manutenzione ma anche dei piloti.



L’insetto si annida nella sonda Pitot, cavità perfetta nella quale costruire un nido in tempi record, fino a bloccarla del tutto, mandandone in tilt il funzionamento.

Montati nella parte anteriore degli aeroplani, i tubi di Pitot svolgono l'importante compito di inviare informazioni alla cabina di pilotaggio sulla velocità con cui l'aria si muove attraverso di essi, indicando la velocità alla quale viaggia l'aereo.

Se troppo lentamente c'è il rischio di stallo, se troppo velocemente può provocare altri malfunzionamenti.

Ad esempio quando i tubi di Pitot non funzionano, l'A330 passa automaticamente alla modalità manuale, costringendo i piloti a prendere in consegna i comandi, come accaduto con il volo Etihad ormai 7 anni fa, e, in definitiva, il motivo per cui sono tornati indietro.

Se finora a causa delle vespe non ci sono stati incidenti di grande rilievo all'aeroporto di Brisbane, altre problematiche sono state collegate all'insetto, già prima dalla sua segnalazione ufficiale nel 2013. Potrebbe essere stato la causa dello schianto del volo Birgenair 301 al largo delle coste della Repubblica Dominicana nel febbraio 1996, uccidendo 189 passeggeri e membri dell'equipaggio. Il verbale dell'incidente stabiliva che la "probabile causa" del blocco del tubo di Pitot era "fango e / o detriti di un piccolo insetto" entrato mentre l'aereo era a terra.



Secondo diversi studi realizzati da esperti dell'aeroporto di Brisbane, della compagnia aerea australiana Qantas, della società di consulenza ambientale Ecosure e da House, pubblicati sulla rivista ‘Plos One’, le prime vespe buco della serratura sono state rilevate a Brisbane nel 2010, anche se è possibile che siano arrivate già nel 2006. .

Poco chiare invece le modalità con cui sono giunte in Australia, per gli esperto presumibilmente in nave.

Per lo studio, i ricercatori hanno utilizzato stampanti 3D per stampare sonde replica di tubi di Pitot su Boeing 737 e 747, Airbus A330 e compagnie aeree Dash 8 più piccole comunemente utilizzate dalle compagnie aeree regionali. Sono stati posizionati in quattro punti dell'aeroporto e monitorati per 39 mesi.

In totale a Brisbane, tra novembre 2013 e aprile 2019, sono stati segnalati 26 incidenti. In quel periodo, c'erano 93 casi di sonde completamente bloccate e quasi tutte furono costruite nei mesi più caldi tra novembre e maggio. La maggior parte dei nidi si trovava vicino all'area erbosa dell'aeroporto, secondo il coautore dello studio, Jackson Ring, coordinatore della pianificazione e gestione della fauna selvatica all'aeroporto di Brisbane. Le vespe raccolgono i bruchi dall'erba e li spingono nei tubi di Pitot come cibo per la loro prole.



I gestori della fauna selvatica utilizzano pesticidi organici mirati per uccidere i bruchi e finora sono riusciti a ridurre del 50% l'attività delle vespe vicino ai terminali internazionali e nazionali.

"Trattiamo circa 120 ettari (1,2 chilometri quadrati) del campo d'aviazione, che è un modo selettivo per rimuovere questa fonte di cibo e rendere le aree in cui gli aerei sono parcheggiati e vulnerabili all'infestazione di vespe indesiderabili per la vespa del buco della serratura" ha riferito Ring.

L'introduzione di predatori, come gli uccelli ad esempio, non è un'opzione per ovvie ragioni: prima che arrivassero le vespe, la maggior parte del lavoro sulle piste era quello di spaventare la fauna selvatica per evitare impatti con uccelli e altri incontri pericolosi tra animali e aerei. Da un punto di vista geografico, oltre all’aeroporto di Brisbane, le vespe sono state avvistate a Emerald, un piccolo hub regionale a più di 800 chilometri di distanza.

Secondo vari studi, le vespe buco della serratura si trovano anche negli Stati Uniti meridionali e in un certo numero di isole del Pacifico tra cui Hawaii, Polinesia, Micronesia, Giappone e presumibilmente anche in Papua Nuova Guinea e nelle Fiji, dove sono stati segnalati alcuni incidenti.