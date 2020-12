Obama: "Pronto a farmi vaccinare in televisione"

AGI - L'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha assicurato di essere "assolutamente" disposto a vaccinarsi contro il Covid-19, anche pubblicamente, non appena sarà disponibile per la popolazione.

"Se Anthony Fauci (il principale epidemiologo della Casa Bianca, ndr) dice che questo vaccino è sicuro e può immunizzarti dal contrarre il virus, lo farò assolutamente", ha detto Obama in un'intervista alla radio satellitare SiriusXM.

"Potrei vaccinarmi in televisione" o divulgare un video, "solo così la gente capirà che mi fido della scienza", ha aggiunto.

Secondo un sondaggio Gallup pubblicato lo scorso novembre il 42% degli adulti americani ha dichiarato di non essere disponibile a vaccinarsi.

"I vaccini sono il motivo per cui non abbiamo più la poliomielite, il motivo per cui non abbiamo più molti bambini che muoiono di morbillo, di vaiolo di malattie che hanno decimato intere popolazioni e comunità", ha ricordato Obama.