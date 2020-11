Il Rasputin di Downing Street è stato sconfitto dalla fidanzata di BoJo

AGI - Doveva lasciare a Natale, invece il braccio destro di Boris Johnson, Dominic Cummings, ha deciso di accelerare i tempi e farlo in maniera clamorosa: si è fatto fotografare nel tardo pomeriggio, che usciva dal portone principale di Downing Street con uno scatolone in mano. E secondo la stampa britannica, ha lasciato Downing Street "per sempre". La sua uscita dalle stanze del potere segna non solo la sua sconfitta nella clamorosa battaglia per il potere con Carrie Symonds, la fidanzata del primo ministro, e Allegra Stratton, la sua nuova addetta stampa; ma soprattutto la fine del dominio all'intero del governo della fazione che aveva portato alla vittoria nella Brexit. Una novità che potrebbe portare Londra a scendere a compromessi con Bruxelles nel negoziato sul post-Brexit.

La decisione sarebbe stata presa ieri dopo una riunione all'ora di pranzo con il premier; poi il potente consigliere di Johnson ha scelto di uscire sotto le luci delle telecamere. Al suo posto nel ruolo di capo dello staff di Johnson dovrebbe arrivare l'ex ministro dell'Economia, Sajid Javid, molto vicino alla Symonds. Terminano dunque così 48 ore tumultuose, cominciate con le dimissioni del direttore della comunicazione Lee Cain.

Cummings, considerato l'architetto della campagna Brexit nel referendum sull'Unione europea del giugno 2016, aveva detto in un blog che contava di lasciare il governo entro la fine dell'anno. Ma ha anticipato il passo al termine di una resa dei conti all'interno dei conservatori britannici, tra i quali cresce la frustrazione per il calo di popolarità del premier Boris Johnson, azzoppato dalla controversa gestione della pandemia di coronavirus e dagli insufficienti progressi nel negoziato sulla Brexit.

Capofila della fronda proprio la compagna di Johnson, Carrie Symonds, tra le figure di spicco della cerchia di BoJo a essersi opposte alla promozione di Cain a capo dello staff. L'ala pragmatica dei Tory rimprovera a Cummings, rappresentante dell'ala dura del 'Leave', di aver mantenuto a Downing Street un clima da campagna elettorale permanente dove la strategia anti-Covid sarebbe finita in secondo piano. "La sua maligna influenza al centro di Downing Street è durata sin troppo", ha sibilato il deputato Roger Gale.

With the departure of Mr Cummings it is now possible for the PM to muck out the stables and ensure that he finds an adviser that is capable of doing the job and can help lead this Country forward.