In Gran Bretagna il Covid ha fatto più di 61.000 morti

AGI - Il numero di morti di Covid-19 in tutta la Gran Bretagna ha superato i 61.000, cifra ricostruita dal Guardian. Il numero totale dei decessi registrati dalle tre agenzie statistiche in Inghilterra e Galles, Scozia e Irlanda del Nord è ora di 59.927.

Tuttavia, scrive il giornale, i dati più aggiornati del governo del Regno Unito mostrano che 1.189 decessi si sono verificati entro 28 giorni da un test positivo da quando le cifre sono state registrate in ogni nazione: 1.044 in Inghilterra, 62 in Scozia, 47 in Galles e 36 in Irlanda del Nord.

Questo porta il numero di morti nelle quattro nazioni del Regno Unito a 61.116.