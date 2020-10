Usa 2020, contagiati due stretti collaboratori di Pence 

AGI - Due stretti collaboratori del vicepresidente americano Mike Pence hanno il coronavirus. Lo ha reso noto un portavoce precisando che Pence e la moglie Karen si sono sottoposti a tamponi e sono risultati negativi. I contagi riguardanoil capo di gabinetto del vicepresidente, Marc Short e il consigliere politico Marty Obst. Secondo i media Usa, vi sarebbe anche anche un terzo collaboratore contagiato.

"Il vicepresidente Pence e la signora Pence sono entrambi risultati negativi oggi (ieri, ndr) e sono entrambi in buona salute", ha fatto sapere in una nota il portavoce Devin O'Malley, segnalando che l'agenda degli appuntamenti resta invariata a partire dal comizio domenicale in Carolina del Nord.